En una noche memorable en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro, Flamengo se consagró campeón de la Basketball Champions League Americas 2024-25 al vencer con autoridad a Boca Juniors por 83-57. Este triunfo representa la segunda corona continental para el equipo brasileño, igualando a Quimsa como los únicos clubes con múltiples títulos en la historia del torneo.

El equipo dirigido por el reconocido entrenador argentino Sergio "Oveja" Hernández mostró un rendimiento sobresaliente desde el inicio del encuentro. Con una defensa férrea y una ofensiva efectiva, Flamengo dominó el primer cuarto con un parcial de 30-13, estableciendo una ventaja que mantendría durante todo el partido. La intensidad defensiva obligó a Boca a tomar tiros incómodos, mientras que en ataque, el equipo carioca mostró una alta efectividad, encestando el 61% de sus lanzamientos en ese periodo, incluyendo 6 de 11 en triples.

A pesar de un intento de reacción por parte de Boca en el tercer cuarto, acercándose a 11 puntos, Flamengo respondió rápidamente con un doble de Gui Deodato y dos tiros libres de Franco Balbi, restableciendo una ventaja cómoda. En el último cuarto, Deodato fue clave al encestar tres triples consecutivos, ampliando la diferencia y asegurando la victoria para el conjunto brasileño.

El base Alexey Borges fue una de las figuras destacadas del encuentro, aportando 15 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, lo que le valió ser nombrado Jugador Más Valioso de la competición. Además, Deodato contribuyó con 16 puntos, Shaquille Johnson sumó 15 y Ruan Miranda añadió 11 puntos y 9 rebotes. Por el lado de Boca Juniors, Martín Cuello fue el único jugador en alcanzar cifras de dos dígitos en anotación, con 16 puntos.

El marplatense Facundo Piñero jugó en la final 14:41 minutos donde aportó 5 unidades y tuvo 3 faltas personales.

Facundo Piñero ante la marca de Tayavek Gallizi, dos ex Quilmes. (Foto: FIBA)

Este título no solo representa un logro para Flamengo, sino también para el entrenador Sergio Hernández, quien expresó su satisfacción por el desempeño del equipo: "Fue una gran actuación en el Final 4 en general, muy completa. Hacía mucho que no me sentía identificado con un equipo y este equipo está jugando a un ritmo vertical como a mí me gusta. Lo estoy disfrutando".

Cabe recordar que dentro del plantel que dirige “Oveja” hay dos argentinos que son campeones continentales como el base Franco Balbi y el pivot reclutado por Quilmes, Tayavek Gallizzi.

Con esta victoria, Flamengo asegura su participación en la Copa Intercontinental FIBA que se disputará en Singapur en septiembre próximo, representando al continente americano en la competencia internacional.

En las semifinales, Flamengo había superado a SESI Franca con un marcador de 91-67, mientras que Boca Juniors había vencido a Instituto por 80-73, lo que llevó a ambos equipos a enfrentarse en la gran final.

Este nuevo título reafirma la posición de Flamengo como uno de los equipos más dominantes del baloncesto continental y destaca la exitosa trayectoria del entrenador argentino Sergio Hernández que ya había ganado dos Ligas de las Américas (versión previa a la BCLA) con Peñarol de Mar del Plata, el Panamericano de Clubes con Estudiantes de Olavarría en el 2000 y luego la Liga Sudamericana en 2001. La cosecha de trofeos continuó en el Sudamericano con Boca en 2004, los dos Interligas que ganó con el “Milrayitas” marplatense en 2010 y 2012 y la Sudamericana que obtuvo con Uniceub en 2013.