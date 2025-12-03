Los cines de Mar del Plata presentan cinco novedades esta semana, entre las que destaca la de terror Five nights ar Freddy’s 2. Pero además es digno de mención el nuevo film de Jafar Panahi, Fue sólo un accidente, mientras que además se podrán ver Beso de tres y los documentales musicales The Doors: when you’re strange y Twice 2025: one in a million.

Five Nights at Freddy’s 2 dirigida por Emma Tammi, con Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail.

-Un año después de la pesadilla sobrenatural vivida en la pizzería de Freddy Fazbear, los hechos ocurridos allí se han transformado en una leyenda urbana e incluso inspiraron el primer “Faszfest”. Mike, el exguardia de seguridad, y Vanessa, la agente de policía, han mantenido oculta para Abby -la hermana de 11 años de Mike- la verdad sobre el destino de los animatrónicos. Sin embargo, cuando Abby decide volver a acercarse a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desencadena una sucesión de hechos aterradores que sacarán a la luz secretos oscuros sobre el origen de Freddy’s, liberando un horror que llevaba décadas enterrado.

Fue sólo un accidente dirigida por Jafar Panahi, con Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri.

-Vahid, un humilde mecánico iraní, se ve obligado a revivir su traumática experiencia en prisión tras cruzarse por azar con Eghbal, un hombre que le recuerda inquietantemente a su cruel carcelero. Perturbado, reúne a sus antiguos compañeros de celda para confirmar si realmente se trata de él. Pero si lo fuera… ¿qué decisión tomarán?

Beso de tres dirigida por Chad Hartigan, con Zoey Deutch, Jonah Hauer-King, Ruby Cruz.

-El enamoramiento persistente de un joven desemboca en un trío inesperado que él cree la realización de su fantasía definitiva. Cuando ese sueño se desvanece, los tres deberán afrontar las consecuencias de lo que hicieron.

The Doors: when you’re strange dirigida por Tom DiCillo.

-La poderosa química creativa de cuatro músicos excepcionales convirtió a The Doors en una de las bandas más influyentes del rock estadounidense. A través de material filmado desde su formación en 1965 hasta la muerte de Morrison en 1971, la película sigue su trayectoria desde los pasillos de la escuela de cine de la UCLA, donde Mazarek y Morrison se conocieron, hasta los grandes escenarios. Narrado -en su versión original- por Johnny Depp, el documental de DiCillo presenta imágenes inéditas del grupo y ofrece una nueva mirada sobre el impacto revolucionario de su música y su legado.

Twice 2025: one in a million dirigido por Wasabimayo.

-Con éxitos como “Cheer up”, “TT”, “What is Love?”, “Fancy” y “Feel Special”, TWICE conquistó audiencias mucho más allá de Corea y se transformó en un fenómeno mundial. Este documental repasa su recorrido de una década: incontables horas de trabajo, el brillo de las giras internacionales y reflexiones sinceras sobre su madurez, su vínculo y sus aspiraciones.

