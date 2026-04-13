El show de Laura Pausini en el Movistar Arena tuvo uno de los momentos más especiales de la noche cuando Fito Páez apareció como invitado. Juntos interpretaron “Mariposa Tecknicolor” y generaron una ovación inmediata del público.

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La conexión entre ambos no es nueva: la artista italiana incluyó ese clásico dentro de su nuevo proyecto Io canto 2, la segunda parte de su trabajo dedicado a versionar canciones en español que marcaron su historia y su vínculo con Latinoamérica. Este lanzamiento forma parte de su etapa actual, donde vuelve a homenajear grandes autores del repertorio latino con nuevas interpretaciones.

Tras la performance en Buenos Aires, Fito se mostró muy agradecido por la invitación y sorprendió al asegurar que le gustaría escribirle una canción, dejando abierta la posibilidad de una futura colaboración entre ambos.

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El show se enmarca dentro de la gira internacional que Pausini está realizando actualmente, con presentaciones en distintos países y una fuerte conexión con el público latino, algo que volvió a quedar en evidencia en su paso por Argentina.

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