Fito Páez dijo presente en el show de Laura Pausini en Argentina
Cantaron juntos "Mariposa Teknicolor"
Cantaron juntos "Mariposa Teknicolor"
Laura Pausini sorprendió a sus fans al compartir una interpretación al piano de la canción de Bad Bunny.
Defensora de las víctimas de la violencia de género, la cantante italiana cuestionó los tributos al Diez, que murió el miércoles 25. Se convirtió en tendencia en Twitter y borró la publicación. Otras reacciones en su misma línea.
La artista italiana contó los detalles de la grabación del tema junto a su colega española.