La presentación marcó un emotivo reencuentro entre el artista y su ciudad natal. Desde temprano, miles de personas comenzaron a ocupar los parques y la explanada frente al río Paraná, llevando reposeras, mates y banderas para asegurarse un lugar frente al escenario. Según estimaciones oficiales del gobierno provincial, al inicio del show ya había alrededor de 280 mil asistentes, cifra que luego se acercó a los 300 mil.

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El recital comenzó con “Tema de Piluso”, uno de los clásicos más representativos del repertorio del artista. La multitud acompañó desde el primer momento, coreando el estribillo “Rosario siempre estuvo cerca”, en una escena que reflejó la fuerte conexión entre el músico y su ciudad.

A lo largo de la noche, Páez recorrió distintas etapas de su carrera con un repertorio que incluyó canciones emblemáticas del rock argentino como “El amor después del amor”, “11 y 6”, “Ciudad de pobres corazones” y “Mariposa Tecknicolor”, interpretadas ante un público de varias generaciones que siguió cada tema de principio a fin.

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El espectáculo fue el cierre de una serie de conciertos que el músico realizó durante la semana en Rosario. Días antes había celebrado su cumpleaños número 63 con un show especial en el que presentó “Novela”, uno de sus proyectos musicales más recientes.

La magnitud de la convocatoria convirtió al recital en uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad en los últimos tiempos. Con el monumento como telón de fondo y el río Paraná iluminando la escena, la noche se transformó en una celebración colectiva de la música y de la identidad cultural de la ciudad.

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