El fiscal del Fuero Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, fue víctima de un violento robo a mano armada cuando llegaba a su domicilio junto a su esposa e hijos. El hecho ocurrió en la noche de ayer (jueves) en una zona residencial de la ciudad y, afortunadamente, no hubo heridos. Sin embargo, el funcionario judicial expresó su indignación y preocupación por el nivel de inseguridad que se vive en Mar del Plata.

Según relató el propio fiscal en diálogo con El Marplatense, el asalto ocurrió pasadas las 20.30 horas. “Estábamos llegando a casa, se bajó primero mi esposa, después mis hijos, y por último me bajé yo. Cuando me acerqué al portón para abrir y meter el auto, empezaron los gritos. Pensé que se había escapado el perro, pero vi a mi hijo tirado en el piso, y a un tipo apuntándolo con un arma", contó.

Martínez Soto detalló que los delincuentes eran dos jóvenes encapuchados, con guantes, que se movilizaban en una moto. “Todo pasó rapidísimo. Estaban totalmente cubiertos, sólo se les veían los ojos. Nos apuntaron, se llevaron el auto y se fueron. No se hicieron problema por nada, solo gritaban que no hiciéramos nada, que se llevaban el auto", señaló.

El momento más angustiante fue cuando uno de los delincuentes apuntó directamente a la cabeza de su hijo. “Quedó recontra shockeado. Incluso pensó en defenderse, pero al ver el arma a esa altura desistió”, explicó el fiscal, visiblemente afectado por la situación.

Tras el robo, la familia corrió tras los delincuentes y dio aviso inmediato a la policía. “La Policía actuó rápido y pudimos recuperar el auto. Lo encontramos en la zona de Chacabuco al 5100. Los vecinos colaboraron muchísimo, entregaron las filmaciones de las cámaras de seguridad, así que pudimos reconstruir bastante del recorrido”, señaló.

Pese a haber salido ilesos, Martínez Soto remarcó el sentimiento de “bronca, impotencia y enojo” que le dejó el episodio: “Esto no es una excepción. No tenemos ninguna corona para que no nos pase. Le puede pasar a cualquiera en Mar del Plata. Es un hecho más de los tantos que sufrimos los ciudadanos todos los días".

Para el fiscal, este tipo de hechos marcan un nivel de violencia creciente que preocupa: “Es raro este tipo de armado. Si alguno de estos pibes disparaba, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Gracias a Dios estamos bien, enojados, pero bien. Aunque podría haber terminado en una tragedia”.