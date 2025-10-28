La productora marplatense Un Buen Día vuelve a sorprender con una nueva edición de su ciclo de fiestas. Bajo el nombre Fino y Elegante, propone una noche pensada para quienes disfrutan de bailar, encontrarse y pasarla bien sin vueltas.

La cita será el sábado 1 de noviembre a las 23, en el espacio ubicado en Av. de los Trabajadores y 12 de Octubre, ambientado especialmente para una noche intensa de música y diversión. La propuesta promete un repertorio de hits, perreo con categoría y un clima que invita a disfrutar.

La musicalización estará a cargo de DJ Rayo Cósmico, con una selección que recorrerá el reggaetón old school y la cumbia más popular, garantizando una pista encendida durante toda la noche.

Fino y Elegante es una fiesta creada para personas que saben disfrutar la noche con actitud. Una invitación a soltarse, compartir y vivir una experiencia distinta en Mar del Plata, bajo una consigna clara: ser fino es un estado mental y elegante es bailar.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y se abonan a nombre de Mariela Usabel, mediante el alias unbuendiapresenta. Para adquirirlas, se debe enviar el comprobante de pago junto con el nombre, apellido y cantidad de entradas por mensaje directo en Instagram a @_unbuendia.

