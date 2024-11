Este sábado el fútbol de Mar del Plata tendrá la definición de sus finalistas para la temporada 2024. El Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” llega a su fin y después de dos cerrados partidos de ida, se jugarán los de vuelta donde los máximos favoritos, son los locales.

Once Unidos tiene que recibir al envalentonado Deportivo Norte luego de la victoria 1-0 del conjunto de La Perla en el primer cotejo. El desafío de los dirigidos por Piergentilli es, al menos, conseguir un gol de diferencia que le permita hacer valer todo el trabajo del año como local y meterse en la ansiada final del certamen.

El otro escenario decisivo estará en el "Juan José Carnevali", donde el local River tratará de hacer lo mismo. En la ida, Atlético Mar del Plata se impuso por la mínima diferencia y necesita ganar el partido para meterse en una final. Sería superar el umbral de la temporada anterior, donde los dirigidos por Eugenio Ramajo llegaron hasta las semifinales también pero no pudieron avanzar.

Claro que delante tendrán al “Decano” que tiene como gran objetivo ser bi-campeón y además, este fin de semana no tendrá presentación por el Regional Amateur por lo que pondrá todas sus energías en jugar una nueva final del fútbol marplatense.

PROGRAMACIÓN - SEMIFINALES DE VUELTA - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 26 DE OCTUBRE DE 2024

Cancha: Once Unidos

16hs, Once Unidos vs Deportivo Norte (Rojas, Gómez, Luxen y Funes)

Cancha: River

16hs, River vs Atlético MDP (Llona, López, Arrendazzi y Contreras)