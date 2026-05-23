River Plate, bajo la conducción de Eduardo Coudet, definió que todo el plantel profesional viajará a Córdoba para disputar la final del Torneo Apertura ante Belgrano, en un encuentro que se jugará mañana desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Ads

La decisión fue tomada tras el entrenamiento vespertino realizado en el predio de Ezeiza, donde el entrenador terminó de delinear la formación titular, aunque no se descartan modificaciones de último momento.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, Coudet resolvió que todos los jugadores integren la delegación, independientemente de su condición física o de sus posibilidades de estar en el banco de suplentes, en una medida que apunta a reforzar la cohesión del grupo en un partido clave.

Ads

Puede interesarte

En consecuencia, River no dará a conocer una lista tradicional de convocados y viajará con la totalidad del plantel profesional, junto al cuerpo técnico y dirigentes, como señal de respaldo colectivo de cara a la definición del campeonato.

El viaje hacia Córdoba está previsto para las 19:00, con arribo estimado a las 20:30.

Ads

El partido decisivo por el título del Torneo Apertura se disputará el domingo desde las 15:30, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y la asistencia de Leandro Rey Hilfer en el VAR.

Con información de TN