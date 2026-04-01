La Dirección de Cultura de la Municipalidad presentó la programación de actividades para el fin de semana largo de Semana Santa, que se desarrollará durante cuatro días en distintos espacios culturales de Mar del Plata, con propuestas que incluyen música, teatro y muestras.

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Durante las jornadas, la recorrida por los museos será gratuita para jubilados y menores de 10 años. Además, los niños podrán retirar el mapa de Aventura en Mar del Plata y stickers de los espacios culturales para completar su recorrido. La programación completa puede consultarse en www.mardelplata.gob.ar/cultura.

En este marco, hoy a las 20:30 el Coro Municipal Carmina presentará Requiem W.A. Mozart, bajo la dirección musical de Georgina Esposito, en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima (Alberti 1364). La entrada será libre y gratuita, solicitándose como colaboración un alimento no perecedero.

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El Teatro Colón (Yrigoyen 1665) ofrecerá una cartelera diversa: mañana a las 21:00 se presentará Qué par de pájaros los dos con Beto Mena y Ariel Juárez; el viernes a las 20:30 será el turno de Horacio Lavandera con Cine al piano; el sábado a las 20:00 actuará la Orquesta Municipal de Tango dirigida por Julio Davila; y el domingo a las 20:00 se presentará Mora Godoy y la máquina tanguera.

En Villa Victoria (Matheu 1851), el museo abrirá todos los días de 15:00 a 19:00, con ingresos por turnos a las 15:00, 16:00, 17:00 y 18:00, y horarios especiales el viernes y sábado de 15:00 a 17:00. Allí se podrá visitar la muestra permanente Victoria, sus pasos por nuestra ciudad y las exposiciones temporarias Derivas y Navegaciones, de Daniel Baino.

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El Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili (Lamadrid 3870) abrirá de jueves a domingo de 14:00 a 18:00, con muestras permanentes como Mar del Plata en fotos y postales (1914-1932) y temporarias como Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950 y A 47 años de la primera estrella. Además, el sábado a las 20:00 se presentará el concierto de jazz de Gastón Delicio Cuarteto.

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El Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Libertad 3099) estará abierto de 15:00 a 20:00, con la propuesta El eco del llallawavis; una experiencia inmersiva a la prehistoria, una actividad sensorial e interactiva sobre uno de los hallazgos paleontológicos más relevantes de la región.

El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino (Colón 1189) abrirá jueves y viernes de 14:00 a 19:00, con la muestra Castagnino 4 estaciones - Primavera - Verano - Otoño - Invierno. El sábado a las 17:00 se realizará un recorrido guiado por la Villa Ortiz Basualdo, sin inscripción previa.

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Por su parte, el Museo Municipal José Hernández (Ruta 226 km 14,5) abrirá de 09:00 a 15:00 (último ingreso 14:45), con excepción del miércoles, y tendrá horarios especiales: el viernes de 12:00 a 16:00 estará abierto, mientras que el jueves permanecerá cerrado. Ofrece una muestra permanente sobre la historia rural regional y la Estancia Laguna de Los Padres, además de la exposición exterior Si estas paredes hablaran. También habrá visitas guiadas los sábados a las 11:00 y 14:00.

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Finalmente se indicó que el Museo Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998) permanecerá cerrado el jueves y viernes por el feriado nacional.