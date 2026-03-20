El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció que del sábado al lunes, durante el fin de semana largo, los museos municipales de Mar del Plata tendrán entrada libre y gratuita, en el marco de una iniciativa que busca fomentar el turismo y el acceso a la cultura en distintos espacios de la ciudad.

Ads

La propuesta incluye el acceso sin costo al Centro Cultural Victoria Ocampo (Matheu 1859, de 15:00 a 19:00), al Archivo Museo Histórico Roberto Barili “Villa Mitre” (Lamadrid 3870, de 15:00 a 18:00), al Museo Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998, solo el sábado y sujeto a condiciones climáticas de 10:00 a 14:00).

También al Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Libertad 3099, de 15:00 a 20:00), al Museo de Arte Juan Carlos Castagnino (Colón 1189, de 14:00 a 19:00), al Museo José Hernández (Ruta 226 km 14,5, sábado y domingo de 10:00 a 16:00) y a la Casa Mariano Mores (Alem 2469, sábado a las 20:00 con espectáculo gratuito).

Ads

Puede interesarte

“Es una propuesta que sacamos desde el ente para incentivar el turismo en todos estos escenarios”, señaló el director de Cultura, Francisco Taverna: “Más allá de algunos espectáculos muy interesantes que tenemos en distintos ámbitos gestionados por la Municipalidad, queríamos reforzar la asistencia de público liberando el acceso a los museos”.

En paralelo, habrá una agenda de actividades especiales en distintos espacios culturales. En el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), el sábado a las 20:00 se realizará el Festival Marea con artistas como La Charo, Carlos “Negro” Aguirre, Fabio Herrera, Lilián Saba, José Luis Aguirre, Marcelo Chiodi, Juan Sardi, Rafa Doorish, Pedro Carignan y Rafa Asioli.

Ads

El domingo a las 18:00 tendrá lugar el festival por la 72ª Fiesta Fallera Valenciana; ese mismo día a las 21:00 se presentará Inolvidables; y el lunes 23 a las 21:00 será el turno de Voces del musical: un musical de musicales, con repertorio de obras como Chicago, Los miserables, El fantasma de la ópera, West Side Story y Grease.

Puede interesarte

En el Centro Cultural Victoria Ocampo - Villa Victoria (Matheu 1851), el sábado a las 18:00 se presentará Va a estar todo bien con música de Charly García; el domingo a las 18:00 habrá un concierto de piano a cargo de Alicia Ciancio; y el lunes a las 19:00 Los Mareados Tango Club interpretarán a Piazzolla, con la participación de Gabriela Cebrián, Elizabeth Gautin, Federico Lera, Ariel Robles y Juan Pablo Santiago Medina.

Por su parte, en Villa Mitre (Lamadrid 3870) se podrán recorrer muestras permanentes y temporarias, y el sábado a las 21:00 se presentará la obra de teatro inmersiva El futuro es Patrimonio.

Ads

En la Casa Mariano Mores (Alem 2469), el sábado a las 20:00 la cantante Carolina Rubí presentará Noche de clásicos junto al guitarrista Ariel Gez, con entrada gratuita.