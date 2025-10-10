Luego de un periodo de incertidumbre, el Gobierno Nacional confirmó el fin de semana largo de octubre y rápidamente el sector vinculado al turismo se puso manos a la obra para aprovechar una de las fechas más importantes del año.

En este contexto, Hernán Szkrohal, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, señaló en diálogo con El Marplatense que “las reservas al día de ayer estaban en un 50% respecto a lo que es la hotelería”.

De modo que las expectativas están sujetas a que “el fin de semana se fue definiendo a último momento y eso llevó a que gente que reservaba con mayor anticipación, hoy tuviera menos días para hacerlo”, indicó.

No obstante, “con lo que es el turismo de cercanía, si el tiempo medianamente acompaña, creemos que puede subir ese porcentaje entre hoy y mañana”, aseguró. Asimismo, resaltó la importancia del 12 de octubre como un fin de semana tradicional, el cual muchas veces es usado como termómetro para la temporada.

Igualmente, resaltó que “al haber empezado con las reservas más tarde, y con lo que es la caída del consumo en general del sector, tenemos que ir viendo día a día”.

