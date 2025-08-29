Finalmente, el Gobierno nacional cedió a los pedidos de diversos referentes del sector turístico y modificó la normativa vinculada con los feriados, por lo que ahora el 12 de octubre -que cae domingo este año- será trasladado al viernes previo o al lunes posterior para generar un fin de semana largo. “La verdad que hicimos una recorrida y un caminito para que esto fuera posible”, comentó el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, impulsor de la medida.

“Siempre fue fin de semana largo y por esto empezamos a relacionarnos y vincularnos con otros municipios. Estuvimos en Tandil con la Secretaría de Turismo impulsando también el fin de semana. En Mar del Plata con empresarios, en Pinamar también nos reunimos con instituciones intermedias”, afirmó el jefe comunal en diálogo con El Marplatense.

Entre las gestiones llevadas a cabo, Barrera mencionó la exposición ante la Comisión de Turismo del Congreso. “Dejamos en esta intervención dos peticiones en dos oportunidades, en la Secretaría de Turismo de la Nación, de Daniel Scioli, y en la Jefatura de Gabinete, de Guillermo Francos, a los efectos que se reviera esta posibilidad y nos podían dar una audiencia”, señaló.

Según el intendente, estas acciones buscaban revertir cualquier decisión que pudiera afectar la declaración del fin de semana largo. En ese sentido, Barrera celebró el logro alcanzado: “Se tomó nota y se hizo lo que se pudo, y en ese marco se logró ese objetivo, que es ese fin de semana tan importante para nosotros y para el turismo en general. Es el segundo fin de semana más importante en la República Argentina, después de Carnaval”, aseguró.

El intendente de Villa Gesell expresó su entusiasmo por la confirmación del feriado, ya que su ausencia habría implicado ajustes significativos en la organización de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, un evento emblemático de Villa Gesell: “La verdad que es una alegría enorme, porque de otra forma, si no se diera el fin de semana largo teníamos que achicar la fiesta, el desfile, reprogramar un montón de actividades, así que muy contento”.

“Para nosotros el fin de semana del 12 es fundamental, nuestra fiesta madre, nuestra fiesta insignia, hace 45 años que se viene realizando”, destacó Barrera.