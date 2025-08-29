El Gobierno nacional dispuso a través de un decreto que el feriado del 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se traslade al viernes 10, con el objetivo de reactivar el consumo a través del turismo.

La decisión fue confirmada mediante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y publicada en el Boletín Oficial. Esto responde al pedido de diversos sectores vinculados a la hotelería, el comercio y la gastronomía que habían resaltado la importancia de estas fechas como antesala a la temporada de verano.

Al respecto, Hernán Szkrohal, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, le señaló a El Marplatense que “las expectativas son de optimismo porque era un fin de semana emblemático para la ciudad, ya que junto a lo que es Carnaval y Semana Santa, son las fechas donde el sector gastronómico trabaja mejor”.

En esta línea, destacó que “el del 12 de octubre es un fin de semana que hace de antesala de la temporada y habitualmente nos marca un poco el registro de cómo viene la previa ya que llega mucha gente con propiedades en Mar del Plata o que vienen a reservar y es la primera avanzada por parte del turismo”.

De modo que “no tenerlo era algo negativo y después de un año donde estuvimos tan complicados respecto a lo que es el consumo y el turismo interno, poder tener este fin de semana y que se haya logrado esto, realmente es una noticia positiva para la ciudad”, concluyó.

