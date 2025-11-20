A horas de que comience el fin de semana extralargo de cuatro días, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG), Jesús Osorno, aseguró que “este fin de semana viene mucho mejor que el del 12 de octubre”. Las reservas, según indicó, oscilan “entre el 70 y el 80%”.

Con estos números, que superan ampliamente lo que venía sucediendo durante los últimos fines de semana largo y se acercan mucho más a lo ideal, el referente de los empresarios gastronómicos y hoteleros consideró en diálogo con El Marplatense que el nivel de reservas es “realmente bueno”.

Obviamente con la temporada de verano tan cerca, la tentación es pensar que el funcionamiento de este fin de semana puede ser un termómetro de lo que vendrá. Sin embargo, Osorno evitó hacer esa proyección: “Si va a ser un termómetro para la temporada, realmente no lo sabría decir. Es un año difícil, especial”.

En ese sentido, el titular de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica remarcó que la dinámica actual está marcada por la incertidumbre y las decisiones de último momento: “La temporada todavía viene tibia. Pero creo que se va a tratar de muchas reservas y bloqueos de última hora”.

A las definiciones de la AEHG se suma lo dicho por el titular de UTHGRA, Pablo Santín, respecto de las buenas expectativas para este fin de semana largo. No obstante, desde la cámara empresarial mostraron mesura ya que remarcaron que la dinámica es esa: “Son cosas que se nos van dando día a día”.

