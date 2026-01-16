Mar del Plata será escenario de una variada agenda deportiva este fin de semana, con el desarrollo del Betsson Summer Pro Padel 2026 desde hoy y hasta el domingo en el Polideportivo Islas Malvinas, los 10K de Open Sports el mañana y múltiples actividades organizadas por el EMDER en la Playa Deportiva de Varese.

El Betsson Summer Pro Padel 2026 reúne a 12 jugadores del circuito internacional, divididos en dos equipos de seis, que disputarán tres partidos por jornada durante tres días consecutivos. El formato propone un desafío innovador que permitirá ver de cerca a varias de las principales figuras del pádel profesional.

Entre los jugadores confirmados se encuentran Federico Chingotto, Franco Stupaczuk, Juan Lebrón, Miguel Yanguas, Jorge Nieto, Jon Sanz, Francisco “Paquito” Navarro, Leandro Augsburger, el bahiense Miguel Lamperti y el marplatense Juan Martín Díaz, quien fue número uno del mundo durante 13 años junto a Fernando Belasteguín.

Los encuentros se disputarán diariamente en tres turnos, a las 18:00, 20:00 y 22:00. Cada triunfo otorgará puntos para el equipo correspondiente y, tras los nueve partidos programados, el conjunto que sume mayor puntaje se quedará con el desafío Summer Pro Padel.

En el plano del atletismo, este sábado se correrán los 10K de Open Sports en el Corredor Saludable. La largada será a las 07:00, a la altura de avenida Libertad y la costa. Desde la organización informaron que los cupos se encuentran totalmente agotados.

Por otra parte, el EMDER reabrió la inscripción al Programa Guardavidas Junior, destinado a chicos de 12 a 17 años. La propuesta se desarrolla en la Playa Deportiva de Varese y es dictada por el Instituto Superior de Formación Técnico Docente Arístides Hernández. La preinscripción se realiza a través del enlace www.bit.ly/GuardavidasJunior2026.

Desde la organización aclararon que la preinscripción no garantiza el cupo definitivo, el cual quedará confirmado una vez presentada la documentación requerida de manera presencial en el Instituto Arístides Hernández, ubicado en la Pista de Atletismo Justo Román, entre el lunes 19 y viernes 23, de 08:30 a 15:00.

En la Playa Deportiva de Varese también se desarrollan otras propuestas, como Funcional Kids, una actividad gratuita para niños de 6 a 12 años que se realiza de lunes a jueves de 09:30 a 11:30, con inscripción directa en la playa y acompañamiento de un adulto responsable.

Además, el sábado 31 se llevará a cabo el Cross Country de Verano, correspondiente a la primera fecha del Circuito Municipal de Atletismo. La competencia será gratuita y abierta para participantes de 5 a 17 años, con distancias de entre 200 y 600 metros según la categoría. La acreditación comenzará a las 08:30 y la actividad en pista a las 09:00, con entrega de diplomas y sorteos. La inscripción se realiza en www.bit.ly/CrossVerano2026.

Finalmente, mañana habrá exhibición de Wushu Kung Fu, Beach Cestoball, ajedrez y una fecha del Circuito Argentino de Beach Volley en la Playa Deportiva de Varese, mientras que todos los jueves a las 09:00 se dicta una clase abierta y gratuita de Gimnasia Aeróbica.