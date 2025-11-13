Desde el viernes y hasta el domingo el Museo MAR será sede de una intensa programación cultural, que incluirá proyecciones, performances sonoras y visuales, y propuestas de danza experimental. Todas las actividades se desarrollarán en sus espacios con entrada libre y gratuita.

Ads

La agenda comenzará este viernes a las 18:00 con la proyección del documental Abrazando la Patagonia, dirigido por la realizadora marplatense Mei Villagra. La obra aborda las consecuencias del incendio que arrasó más de 13.000 hectáreas de bosque. Acompañada por su madre Vivian y vecinos afectados, la directora reflexiona sobre la pérdida del hogar y la reconstrucción emocional a través de los vínculos humanos.

El sábado a la misma hora el colectivo artístico Magma presentará una performance sonora y visual con la participación de Enneagramma, Asdruv, Rachet, Mariano Balestena, Damián Jalf y Vermillon. La propuesta conjuga música, imagen y experimentación escénica.

Ads

Puede interesarte

El domingo a las 17:00 la compañía Quantum ofrecerá Sudamericana, una intervención de danza experimental y performática dirigida por Gimena Torti Romairone. La obra propone “artilugios de danza y movimiento sensible para el pensamiento situado”, en una experiencia inmersiva que reúne más de 30 artistas en escena. La pieza, creada por el laboratorio Raíz, pone en valor la diversidad corporal y la potencia de lo colectivo como forma de expresión.

Finalmente, el domingo a las 18:00 se proyectará El imperio de los sentidos de Nagisa Oshima, en el cierre del ciclo de cine Cálido / Húmedo – El erotismo en el cine. Considerada una obra de culto del cine erótico mundial, la película está inspirada en hechos reales ocurridos en Japón en la década de 1930. Su estreno generó gran controversia por las escenas de sexo explícito y por el tratamiento de la obsesión amorosa.

Ads