El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció una variada agenda de actividades para este fin de semana, que incluye conciertos gratuitos, encuentros de orquestas y festivales de diseño y música electrónica en distintos espacios de la ciudad.

En el marco del Día de Santa Cecilia, patrona de la ciudad, este sábado a las 11:00 la Orquesta Sinfónica Municipal celebrará su 80° aniversario con un concierto libre y gratuito en el Centro Cultural Estación Terminal (Alberti y Sarmiento).

A las 14:00, en la Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998), el pianista marplatense Joaquín Oliva Uberuaga ofrecerá un recital con obras de Alberto Williams -en el 163° aniversario de su nacimiento- junto a piezas de Beethoven y Chopin. La propuesta es gratuita y al aire libre; se suspende en caso de lluvia o vientos fuertes.

Finalmente, a las 16:00 se realizará un encuentro de orquestas en la Villa Mitre (Lamadrid 3870), con la participación de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Balcarce y la Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes (La Plata). La actividad será gratuita y al aire libre, con la posibilidad de llevar reposera, silla o manta.

La Villa Victoria (Matheu 1851) será sede del primer Festival Etcétera, una jornada de diseño, arte y creatividad que se desarrollará este sábado desde las 13:00. El evento fue declarado de interés municipal y busca inspirar, conectar y activar ideas entre diseñadores, artistas, estudiantes y creativos.

“La idea del festival surgió de una necesidad compartida: volver a sentir entusiasmo por crear”, señaló Agustina González, una de las organizadoras y agregó: “Etcétera nació de las charlas entre colegas, del deseo de generar un espacio para encontrarse, inspirarse y recuperar la curiosidad”.

La programación incluye charlas inspiradoras con referentes nacionales como Melanie Anton Def, Vik Arrieta, Bernardo Henning, Grupo Bondi, Keki Keselman (Qué Cálido estudio), Gaba Najmanovich, Citizens of Tomorrow, Estudio Zkysky, Pocha Mouchet, Cano Rolón, Antiesthetic World y CiNCO Studio. También habrá talleres participativos de lettering, fanzines, poesía y collage, además de stands de diseñadores, artistas y editoriales que mostrarán y comercializarán sus creaciones.

El cierre estará a cargo de la banda Isla de Caras, que ofrecerá un show en el parque de la Villa Victoria para celebrar colectivamente con música en vivo.

Por su parte el domingo de 16:00 a 23:00 la Villa Victoria será escenario de Vuelos, una propuesta de música electrónica encabezada por ANTRIM, acompañada de gastronomía local en un entorno patrimonial único.

La experiencia está pensada para disfrutar del atardecer sin distracciones, con una puesta en escena que realza el espacio y la música como protagonistas.