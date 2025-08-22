La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad invita a la comunidad a participar de dos eventos destacados este fin de semana: el Primer Festival Encontrarnos en Invierno, que se realizará el sábado de 13:00 a 16:00 en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos (Einstein 1502), y el Festival Flama A Tu Ritmo, que tendrá lugar el domingo de 13:00 a 17:00 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho (Yrigoyen 2855).

Ads

Ambas actividades, organizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos, son de entrada libre y gratuita.

Encontrarnos en Invierno es una iniciativa gestionada por la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, que busca promover la inclusión a través del arte y el deporte adaptado. El Polideportivo Colinas de Peralta Ramos será escenario de una jornada que incluirá una muestra, espectáculos artísticos, prácticas deportivas como básquet en silla de ruedas y fútbol para ciegos, y una feria de emprendedores.

Ads

Puede interesarte

Participarán organizaciones como Banda Red, El Portal del Sol, Asdemar, Alma de Bailarín, Guías a la Par, IntegraSport, Cideli, la Escuelita de Básquet del Club Quilmes, Asmar, Dar Más y Arcobaleno.

Por su parte, el Festival Flama A Tu Ritmo, organizado por la Dirección de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia, reunirá a destacadas academias de baile de Mar del Plata, como Dance Up, 5678 Dance Group, Movimiento Brendance, Brydance, Alma de Bailarín, Academia Sueños e Instituto Anahí Ramos, reconocidas por su trayectoria y calidad en la enseñanza de diversas disciplinas de danza.

Ads

Ambas propuestas buscan fomentar la participación familiar y fortalecer los lazos sociales y comunitarios a través del arte, el deporte y la cultura.