Fiesta Provincial de la Avicultura en Pirán: tres días de tradición, música y encuentro comunitario
Se realizará del viernes al domingo. Contará con la presentación de artistas del distrito, emprendedores y asociaciones, y propuestas culturales.
De este viernes y hasta el domingo, la Plaza Libertad de General Pirán será escenario de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Avicultura, con entrada libre y gratuita.
Organizada por la Municipalidad de Mar Chiquita junto a la comisión integrada por instituciones locales, la celebración reunirá tradición, identidad y participación comunitaria en un fin de semana cargado de actividades.
La edición tendrá una marcada impronta local, con la presentación de artistas del distrito, el trabajo de emprendedores y asociaciones, y propuestas culturales que reflejan el espíritu de la región.
Además de los espectáculos musicales, el sábado se realizará el tradicional desfile cívico militar por las calles, mientras que el domingo se llevará a cabo la prueba de riendas y jineteada en el campo “El Molino”, única actividad con entrada arancelada.
