Fiesta Provincial de la Avicultura en Pirán: tres días de tradición, música y encuentro comunitario
Se realizará del viernes al domingo. Contará con la presentación de artistas del distrito, emprendedores y asociaciones, y propuestas culturales.
Se realizará del viernes al domingo. Contará con la presentación de artistas del distrito, emprendedores y asociaciones, y propuestas culturales.
De esta manera, más de 5 mil personas disfrutaron de las clases durante el 2023. Los polideportivos de cada una de las localidades de Mar Chiquita estuvieron repletos y funcionando a pleno todo el año con decenas de actividades deportivas.
El circuito aeróbico cuenta de 880 metros para realizar diversas actividades físicas y de espacios recreativos y saludables para disfrutar en familia.
Previo al inicio de los partidos, el secretario de Deportes, Sebastián Rioja; el delegado de General Pirán, Horacio Ferreyra y el director de Desarrollo Social, Juan Paulo Ledesma, efectuaron un reconocimiento al equipo de la localidad que el pasado año obtuvo la medalla de plata en fútbol playa.