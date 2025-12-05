El Museo Municipal José Hernández (Ruta 226 km 14,5) dio a conocer su agenda de actividades para la primera quincena de diciembre. El espacio abrirá de lunes a sábado de 09:00 a 15:00 y los domingos de 10:00 a 16:00, permaneciendo cerrado los miércoles y el próximo lunes 8.

Ads

El público podrá recorrer la muestra permanente dedicada a las misiones, los caciques y la expansión de la frontera ganadera. También estará disponible la muestra exterior Si estas paredes hablaran, que ofrece un recorrido cronológico a través de gigantografías con protagonistas de la historia regional.

Este domingo 7 de 11:00 a 18:00 se realizará la jornada especial Semblanza Surera + Día de la Tradición, una celebración con canto, música y danza pampeana bonaerense. El evento contará además con una feria de emprendedores, música en vivo y danzas folklóricas en la Pulpería del Museo, con servicio de buffet a cargo de la Asociación de Amigos del Museo.

Ads

Puede interesarte

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 463-1394 o escribir al correo electrónico [email protected].

Ads