La asociación civil FibroChau Argentina, dedicada al acompañamiento de personas con fibromialgia, presentó un cronograma de propuestas para mayo, en el marco del Mes Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica. Se trata de actividades abiertas a la comunidad, con acceso libre y gratuito en su mayoría, que apuntan a la difusión, el acompañamiento y la mejora en la calidad de vida.

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El calendario incluye prácticas de Chi Kung en Plaza España y en espacios cerrados, talleres terapéuticos orientados al bienestar físico y emocional, y acciones de visibilización como el encendido de luces violetas frente al Municipio, donde también se realizará entrega de material informativo y relevamiento de casos. Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, con inscripción previa en algunos casos.

Entre las propuestas se destacan encuentros como “Camino de Valor”, enfocado en comprender el mensaje del cuerpo, “M.A.S. Más allá del síntoma”, orientado a cambiar la relación con el dolor, y “Volver al cuerpo con amor”, que trabaja desde una mirada energética y emocional. También se prevé la presentación de un suplemento específico sobre la temática, a cargo del doctor Gustavo Esteban, en fecha y lugar a confirmar.

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Desde la organización explicaron que FibroChau funciona como un espacio de apoyo grupal con encuentros presenciales y virtuales, donde se abordan síntomas como dolor generalizado, fatiga, migrañas, problemas digestivos y niebla mental. La asociación fue fundada en 2024 por Laura María Bertero, quien tras atravesar la enfermedad impulsó este proyecto con un enfoque multidisciplinario que incluye alimentación, actividad física, terapias corporales y acompañamiento profesional.

El trabajo es sostenido por un equipo voluntario y profesionales de la salud, con un bono mensual sugerido, no excluyente, para cubrir gastos operativos. Desde FibroChau remarcaron que el objetivo es difundir información, generar comunidad y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad, promoviendo la idea de que es posible mejorar la calidad de vida con un abordaje integral.

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