Organizan actividades abiertas durante mayo por el mes de la fibromialgia
Talleres, prácticas y acciones comunitarias buscan visibilizar la enfermedad y acompañar a personas con dolor crónico y fatiga.
Talleres, prácticas y acciones comunitarias buscan visibilizar la enfermedad y acompañar a personas con dolor crónico y fatiga.
Esa fue la invitación de su fundadora, Laura Bertero. En tanto, una de sus integrantes definió que “fue una maravilla para todas, porque uno se siente muy invalidado y no tiene a nadie que te explique o te entienda”.
Pertenece a un subgrupo de patologías denominadas síndromes sensitivos centrales, entre los cuales se incluye el síndrome de fatiga crónica, la migraña y cefalea tensional, entre otros.