Un momento de máxima tensión se vivió este fin de semana en la sexta fecha de la Fiat Competizione, disputada en el autódromo Parque de General Roca, Río Negro. El piloto Juan Ignacio Álvarez protagonizó un violento accidente luego de que su vehículo sufriera un problema en los frenos, se despistara y volcara en reiteradas oportunidades.

Las imágenes, registradas por las cámaras de Carburando, muestran cómo el auto dio al menos diez vuelcos antes de impactar contra el muro de contención. El vehículo terminó totalmente destruido y la competencia debió ser interrumpida durante varios minutos.

Álvarez logró salir por sus propios medios, aunque fue trasladado de inmediato a un centro de salud. Los estudios médicos confirmaron que sufrió una fractura de clavícula, por lo que permanecerá en observación, aunque se encuentra fuera de peligro.

El accidente se produjo en la séptima vuelta de una carrera pactada a 20 minutos más un giro. Tras la reanudación, la victoria quedó en manos de Daniel Cosenza, quien dominó de punta a punta.

La categoría Fiat Competizione, que acompaña al calendario del TC2000, se caracteriza por ofrecer adrenalina y competitividad a pilotos que buscan insertarse en el automovilismo profesional.

Fuente: TN