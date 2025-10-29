Este viernes y sábado, de 10:00 a 18:00, la Plaza Mitre será el escenario de la tercera edición del Festival P3RLA, un encuentro que combina innovación, producción, conciencia ambiental y recreación para toda la familia. Para conocer toda la programación, se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/festivalp3rla.

Ads

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de más de 50 emprendimientos locales y regionales que promueven el consumo responsable y la economía circular. Además, habrá conversatorios con especialistas en triple impacto, actividades lúdicas, talleres en vivo, visitas guiadas por la plaza, sorteos y shows en vivo, entre ellos un desfile de moda circular y el cierre musical a cargo de Papelnonos. Entre los premios, se sorteará un monopatín eléctrico entre los visitantes.



“Los esperamos en la renovada Plaza Mitre para disfrutar de una gran propuesta que une sostenibilidad, economía circular y recreación. Habrá talleres, charlas, sorteos, juegos en los stands y mucho más”, comentó el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), Santiago Bonifatti.



Por otro lado, destacó que “este año asumimos una puesta ambiciosa por desarrollarse en un espacio público emblemático y recientemente acondicionado gracias al Programa de Padrinazgo de los espacios públicos, y queremos mostrar que se puede crecer cuidando el ambiente. Como Municipio, reafirmamos nuestro compromiso con esa premisa”.



El Festival P3RLA se consolidó como un punto de encuentro regional para emprendedores, instituciones y empresas comprometidas con la sostenibilidad. En esta edición participarán autoridades locales junto a Flavio Fuertes, director ejecutivo del Pacto Global de Naciones Unidas en Argentina, y Ricardo Bertolini, director ejecutivo de la Red Argentina del Pacto Global, quienes recorrerán empresas locales y mantendrán reuniones con intendentes de la zona.

Puede interesarte

Por su parte, Matías Cosso, titular de la Unidad de Gestión de Sostenibilidad Ambiental del EMSUR, destacó que el festival “es una oportunidad para conocer de qué se trata la agenda de la sostenibilidad y fomentar una educación ciudadana desde un enfoque distinto”.



“Separar los residuos en casa es tan importante como frenar en la senda peatonal: nuestras decisiones impactan en el entorno. Por eso buscamos ofrecer información y experiencias que demuestran que una pequeña acción, sea a nivel doméstico o industrial, puede ser el comienzo de un gran cambio y ofrecer mejoras en nuestra calidad de vida”, agregó.



También subrayó el creciente apoyo del sector privado, que “evidencia que la sostenibilidad se está transformando en una oportunidad concreta para generar más y mejores negocios”. En esa línea, el festival incluirá rondas de vinculación entre empresas para fortalecer cadenas de valor sostenibles.



El festival cuenta con el auspicio de EDEA, Polo Ambiental, PSA, Depósito Juncal, Carrefour, Good Film, RBA Ambiental, Yenny-El Ateneo, Esolica, AC LAB, Lucenza, Alimenpes, Pepsico y Qero vasos.



Ads

Puede interesarte

Actividades y atractivos

Durante ambas jornadas, los visitantes encontrarán stands con productos de cuidado personal, indumentaria, marroquinería, alimentación saludable, juguetería, jardinería y huerta.



El público podrá votar al stand más innovador, que recibirá $1.500.000 como primer premio y $750.000 para el segundo lugar.



Además, habrá un espacio textil circular, donde se recibirán prendas, telas y retazos para reintroducirlos en la cadena productiva, y se hará un taller de confección en vivo. El gran cierre será un desfile de moda sustentable con diseños de autor realizados a partir de materiales reciclados o intervenidos.

Distintas empresas locales ofrecerán experiencias interactivas:

Ads

⁠Rodar brindará un test drive de bicicletas y monopatines eléctricos.

⁠EDEA presentará contenidos educativos sobre seguridad eléctrica con dinámicas participativas.

Good Film entregará bolsas biodegradables con centro comestible para mascotas.

RBA Ambiental realizará canjes de aceite vegetal usado por compost.

⁠Qero vasos ofrecerá un sistema de vasos reutilizables, con opción de compra o devolución.

Con la bicilicuadora se podrá hacer un licuado al ritmo del pedaleo.

Puede interesarte

También se podrán llevar ecobotellas, desechos tecnológicos, aceite vegetal usado en envases plásticos, pilas comunes o recargables y neumáticos en desuso que serán recepcionados en el Punto Verde.

En el marco del festival, el EMSUR invita a los vecinos inscriptos en el programa “Adoptá un Árbol” a retirar su ejemplar en el stand institucional. Quienes aún no se hayan anotado podrán hacerlo de forma presencial durante el evento. Allí también se brindará información sobre el arbolado urbano y la separación de residuos, con juegos y propuestas educativas para toda la familia.