En el marco del 11° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA, el ex director artístico y programador del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Pablo Conde, programará dos funciones nocturnas en la nueva sede El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), el viernes 26 y sábado 27 de septiembre.



Ads

Conde, con una larga trayectoria como divulgador y programador en diferentes ciclos y festivales (actualmente dirige el Festival ¡Esto es Historieta! en Capital Federal), aportará a FUNCINEMA un par de proyecciones con su particular estilo. En las próximas semanas se conocerá más información sobre esta actividad.



Se recuerda que el 11° FUNCINEMA se realizará del 23 al 28 de septiembre próximo en Mar del Plata, con gratuita. Como es habitual, la actividad principal se desarrollará en el Museo MAR (López de Gómara y la costa), pero también habrá proyecciones en la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280) y este año, lo dicho, se sumará El Galpón de las Artes.



Ads

Puede interesarte

La programación del Festival Internacional de Cine de Comedia estará integrada por largometrajes y cortos que se verán en secciones paralelas y en la tradicional Competencia Internacional de Cortometrajes. Además, este año se agregó un premio especial para todos los cortos argentinos en exhibición a cargo de la empresa de servicios Pochoclo Rental.



Los títulos que se verán este año en el Festival de Cine de Comedia se conocerán en las próximas semanas, como así también el nombre de los jurados que serán los encargados de deliberar. También se contará este año con el Voto del Público.



Ads

El 11° FUNCINEMA contó con una etapa de convocatoria, que reunió 257 cortos, 33 largos y 2 mediometrajes, en representación de 47 países.



Organizado por el staff de la web marplatense www.funcinema.com.ar, el Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y ha sido declarado de interés turístico y cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).