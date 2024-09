En el Día del Ferretero, el presidente de la Cámara Ferretera y Afines de Mar del Plata (Cafamar), Roberto Di Nucci, analizó el contexto actual del sector y destacó que “las cosas están mejorando", aunque “no al ritmo que quisiéramos”. Y según aseguró, “hubo una baja en los precios”.

“Las ventas están tal como en todo el país, se han restringido bastante pero eso no quita que se siga moviendo el mercado. Se ve una baja de precios en las nuevas listas que entraron, es decir que la oferta y demanda ha hecho su esfuerzo e impactó en los precios, que por suerte se acomodan a nuestra realidad. No obstante, el público consulta mucho los precios y camina y busca, por lo que si no se tienen buenos precios, no hay ventas”, manifestó en comunicación con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7).

A su vez, explicó que “la gente se quedó sin fondos” porque cuando asumió el nuevo Gobierno “había una expectativa de inflación muy alta, muchos marcadores de precios, distribuidores y fabricantes consideraron un dólar demasiado alto, y la gente se desesperó por comprar”.

Y agregó que esa situación “hizo que no haya poder adquisitivo, lo que se marcó en enero y febrero”, pero consideró que el país “ya tocó un piso” y ahora “avanza hacia un nuevo horizonte”. De acuerdo a su mirada, “las cosas están mejorando, no al ritmo que quisiéramos, pero sí mostrándose que la política de mercado funciona”.

Por otro lado, expresó que los productos que más se venden en esta época son los “estacionales”, ya que “agosto y septiembre son flojos”, a pesar de que “repunta con la primavera, cuando comienzan a acomodar los jardines y a preparar la casa para fin de año”.

“Es lento, recién en octubre y noviembre se empieza a preparar la temporada. Sin embargo, la perspectiva de mercado apunta a un buen horizonte y esperamos que no haya ningún sobresalto, y que el poder adquisitivo mejore sensiblemente”, sostuvo Di Nucci.

En último lugar, también remarcó que “en una simple ferretería de barrio, las 72 listas de precios que ingresan muestran pequeñas variaciones y ofertas, sobre todo en maquinarias y diferentes artículos".