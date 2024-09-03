Ferreteros: "Los precios se acomodan a nuestra realidad"
En el marco del Día del Ferretero, el presidente de la Cámara Ferretera y Afines de Mar del Plata (Cafamar), Roberto Di Nucci, le dio el visto bueno a las políticas económicas del Gobierno.
En el marco del Día del Ferretero, el presidente de la Cámara Ferretera y Afines de Mar del Plata (Cafamar), Roberto Di Nucci, le dio el visto bueno a las políticas económicas del Gobierno.
Así lo manifestó Roberto Di Nucci, de la Cámara de Ferreteros. En lo que va el año, "hemos visto mermar significativamente las ventas de los comerciantes", explicó.