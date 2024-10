El auto del único tanto para Deportivo Norte en el debut del Torneo Regional, Fermín Iriarte, pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y dejó sus sensaciones sobre la actuación del equipo en el empate por 1-1 frente a Villa Díaz Vélez de Necochea.

El capitán del Aurinegro se mostró contento con la actitud del plantel en el encuentro pero resaltó que “hay un sabor agridulce”. A modo de análisis futbolístico, remarcó: “Quizás en el ping pong tuvimos más chances, pero después lo que fue el desarrollo capaz que no estuvimos tan finos. Hablamos de lo que fueron las situaciones de gol, que a veces es lo que más importa más allá del desarrollo. Tuvimos más situaciones, dos jugadas que pegan en los palos y otra que se va afuera”.



Cabe destacar que en la zonas de tres equipos, clasifican los primeros y también hay chances como mejores segundos, es por eso que el futbolista lo tildó de “de vida o muerte”.



Desde su rol como referente del equipo, contó cómo se transita la integración de la gran cantidad de refuerzos que llegaron para esta competición y dijo: “Es raro para uno porque un día estás con un grupo armado con tu equipo que jugas todo el año y de la nada empiezan a venir jugadores que capaz que los conoces o tenés referencia o te los has enfrentado, pero no es lo mismo saber cómo juega que tenerlo de compañero. Desde mi lado quizá y los chicos que estamos de toda la vida en el club intentamos recibirlos de la mejor manera, estar juntos y que se sientan cómodos. Después cuando llega el partido, por más que no lo conozcas, juega para vos, tiene la misma camiseta, te cambiaste juntos y hay que ir por lo mismo”.

Además, resaltó la gestión del club para poder disputar el Regional luego de casi 28 años y expresó: “Mucha gente estaba atrás de esto y hace varias semanas que ya se acercaba cada vez más. La verdad ha salido todo de 10 puntos, te hablo de la parte de lo que es el club dirigencialmente, y después creemos que se ha sellado bien el día con una buena agresión en la cancha”.



En este sentido, agradeció el apoyo de los hinchas en el debut y agregó: “La verdad que te motiva mucho, te sentís tanto en las buenas y en las malas acompañado. Si había una ansiedad terrible, pero ahora ya pasó lo que es la presentación, y ahora hay que dedicarse bien de lleno a lo que es el torneo y al nuevo objetivo que el club se preparó, se preparó muy bien . Creemos que estamos a la altura para poder clasificar a la siguiente ronda”.

El próximo fin de semana, el equipo de Di Martino enfrentará en condición de visitante a Sud América de Miramar con horario a confirmar.