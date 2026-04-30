La Municipalidad de Mar del Plata dio a conocer el funcionamiento de los servicios durante el feriado por el Día del Trabajador. Habrá guardias en áreas clave como Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Obras Sanitarias, mientras que algunos servicios se verán afectados.

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En materia sanitaria, permanecerán abiertos los centros de salud Ameghino, Batán, La Peregrina, Playa Serena y Oñativia. Además, el CAPS Alto Camet atenderá por demanda espontánea de 8 a 18. En tanto, el Centro de Salud 1 estará cerrado. Ante emergencias médicas, se podrá llamar al SAME al 107 durante las 24 horas, y al 109 para asistencia en salud mental.

Uno de los cambios más relevantes será la suspensión del servicio de recolección de residuos durante el viernes 1 de mayo. La actividad se reanudará con normalidad el sábado 2 desde las 6.

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En cuanto a los cementerios municipales, el Cementerio Parque abrirá de 7 a 17.30, con atención administrativa de 7.30 a 12. Por su parte, el Cementerio Loma funcionará con atención administrativa de 8 a 17.30 y horarios diferenciados en sus accesos.

Desde el área de Seguridad se informó que habrá guardias mínimas a través del Centro de Operaciones y Monitoreo, la Patrulla Municipal, Tránsito y Defensa Civil (línea 103), mientras que ante emergencias se debe llamar al 911.

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En Desarrollo Social, el servicio de atención a la niñez en situación de riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. También se mantendrán activas la línea 144 por casos de violencia de género y canales de asistencia para personas en situación de calle.

Por su parte, Obras Sanitarias Mar del Plata mantendrá guardias operativas para garantizar los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Los vecinos podrán realizar consultas a través de sus canales telefónicos y digitales habituales.

Desde el Municipio recomendaron a los vecinos informarse y organizarse con anticipación, especialmente en relación a la disposición de residuos, para evitar inconvenientes durante el feriado.