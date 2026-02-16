En el marco del fin de semana largo por los feriados de Carnaval del lunes y martes, la Municipalidad informó el cronograma de funcionamiento de los distintos servicios municipales, que contará con guardias activas en Salud, Higiene Urbana, Desarrollo Social, OSSE y Seguridad, a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y Defensa Civil.

Ads

Desde la Secretaría de Salud se indicó que los Centros de Atención Primaria que permanecerán abiertos ambos días serán Ameghino (Luro 10052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226 kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 360) y Oñativia (José Hernández 475). El Centro de Salud 1 (Avenida Colón y Salta) permanecerá cerrado el lunes y atenderá el martes de 08:00 a 13:00. Ante emergencias médicas, el SAME funcionará las 24 horas a través del 107, mientras que la línea 109 estará disponible para asistencia en salud mental.

En materia de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias mediante el COM, la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En situaciones de emergencia, los vecinos deberán comunicarse al 911. Además, el servicio de seguridad en playas funcionará con normalidad todos los días de 08:00 a 20:00.

Ads

Puede interesarte

Respecto de la higiene urbana, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) informó que el servicio de recolección de residuos se prestará con normalidad durante ambas jornadas.

Durante los feriados de Carnaval, el Cementerio Parque tendrá apertura y cierre de portones de 07:00 a 17:30, mientras que la atención al público en la Administración será de 07:30 a 12:00. El ingreso de servicios fúnebres para sepultura, nicho y bóveda se realizará de 09:00 a 12:00. En el Cementerio Loma, la atención administrativa será de 08:00 a 17:30. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 08:00 a 17:30 y el acceso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen de 08:00 a 13:00. La introducción a depósito temporario será de 09:00 a 12:30.

Ads

Desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122.

Puede interesarte

Finalmente, Obras Sanitarias (OSSE) mantendrá guardias operativas para los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Las consultas podrán realizarse por WhatsApp al 2236948900, al 0810-666-2424 o a través del sitio web www.osmgp.gov.ar. Las oficinas comerciales permanecerán cerradas el lunes y martes.