Una nueva edición de la Feria Club TRI se realizará en Mar del Plata, consolidándose como un espacio que impulsa el diseño independiente y reúne a creadores de diferentes disciplinas.

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El encuentro tendrá lugar el domingo 12 de abril, de 16 a 22, en Club TRI, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, el público podrá recorrer una amplia variedad de stands con productos de accesorios, cerámica, gráfica, indumentaria y encuadernación, además de propuestas gastronómicas. La iniciativa busca generar un punto de encuentro entre emprendedores, marcas y visitantes, promoviendo el intercambio y el crecimiento del sector.

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“Es un espacio pensado para conectar con el diseño en un ambiente relajado, donde se pueden conocer a los creadores y acceder a piezas originales”, destacan desde la organización.

La feria se posiciona como una alternativa cultural para el fin de semana, combinando consumo local, creatividad y una experiencia distinta para vecinos y turistas.

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