El Consejo Federal oficializó la programación de la penúltima jornada de la segunda etapa del Torneo Federal A, donde Kimberley y Círculo Deportivo tendrán compromisos en distintos puntos del país.

El “Dragón”, ya sin chances de clasificación, deberá visitar a Costa Brava en General Pico. El encuentro se disputará el próximo domingo a las 15 horas con arbitraje de Pablo Núñez. El conjunto de Mariano Mignini viene de empatar sin goles frente a Villa Mitre en Mar del Plata, mientras que su rival llega tras caer ante Argentino de Monte Maíz

Por su parte, Círculo Deportivo tendrá una rápida vuelta a la acción luego de una semana cargada. El “Papero” debía jugar el sábado, luego su partido fue reprogramado para el domingo y finalmente terminó disputándose el lunes frente a Gutiérrez, donde consiguió un triunfo clave 2-1 que le permitió asegurar su permanencia en la categoría.

Ahora, con ese envión anímico, se presentará este viernes a las 15:30 ante Sol de Mayo. El conjunto de Viedma también llega en alza, tras derrotar 2-1 a Estudiantes de San Luis

