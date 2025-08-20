El Consejo Federal confirmó la programación de la próxima fecha del Torneo Federal A, que tendrá a los dos representantes locales en acción el domingo 24 de agosto desde las 15 horas.

Por la Zona Reválida, Círculo Deportivo recibirá en el estadio "Guillermo Trama" a Juventud Unida de San Luis, con arbitraje de Lautaro Castañola. El equipo otamendino llega golpeado luego de la derrota sufrida en la última jugada ante Huracán de Las Heras y se mantiene en la séptima posición de la tabla. Enfrente estará un rival que viene de igualar en el clásico puntano frente a Estudiantes y que se ubica tercero en la zona.

En tanto, por la Segunda Fase, Kimberley se medirá en la Ciudad Deportiva frente a Deportivo Rincón, bajo la conducción arbitral de Cristian Rubiano. El “Dragón” viene de tener fecha libre y todavía no logró sumar de a tres en el certamen, lo que lo mantiene en el último lugar de su grupo. Su rival, el conjunto neuquino, llega tras caer 2-0 contra Argentino de Monte Maíz y se encuentra en la sexta posición de la tabla.

