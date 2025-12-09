La cuarta división del fútbol argentino, para los equipos del interior del país, es el Torneo Regional Amateur. Y en ese torneo los dos representantes marplatenses clasificaron desde la fase de grupos y están peleando en la primera ronda de eliminatorias, ambos contra conjuntos olavarrienses.

Deportivo Norte ganó 1 a 0 la ida y este domingo definirá de visitante su suerte: visitará a Embajadores en Olavarría, en busca del pasaje a la siguiente instancia del certamen. Atlético Mar del Plata, por su parte, empató 1 a 1 en el primer partido y jugará la revancha el mismo domingo, 18.30, en la cancha de Racing. El Decano, un día antes, jugará por la Súper Final de la Liga Marplatense contra Quilmes, en el Minella.

La definición femenina, también en el Estadio

Tras el título de Aldosivi en el torneo Coronación, la súper final quedó definida entre las Tiburonas y Cadetes. La Liga Marplatense de Fútbol confirmó que el partido, como el de los varones, será en el José María Minella el sábado a las 14. Justamente en la antesala del choque masculino entre Atlético y Quilmes.

