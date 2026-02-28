El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado se presentará con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias del 40% durante la tarde y tormentas aisladas, con una temperatura máxima de 28° y vientos intensos del norte y noroeste.

Según el pronóstico oficial, febrero se despedirá con un leve descenso térmico hacia la noche, cuando la temperatura alcanzará los 22°.

Durante toda la jornada se registrarán vientos provenientes del norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Para el domingo se prevén condiciones meteorológicas similares, con cielo mayormente nublado y temperaturas estables, aunque sin lluvias. No obstante, se espera que el viento vuelva a intensificarse hacia la noche.

