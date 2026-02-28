Febrero cierra con máxima de 28°, aunque con promesa de tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó nubosidad, probabilidad de lluvias por la tarde, vientos intensos, con condiciones similares previstas para el domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado se presentará con cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias del 40% durante la tarde y tormentas aisladas, con una temperatura máxima de 28° y vientos intensos del norte y noroeste.
Según el pronóstico oficial, febrero se despedirá con un leve descenso térmico hacia la noche, cuando la temperatura alcanzará los 22°.
Durante toda la jornada se registrarán vientos provenientes del norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Para el domingo se prevén condiciones meteorológicas similares, con cielo mayormente nublado y temperaturas estables, aunque sin lluvias. No obstante, se espera que el viento vuelva a intensificarse hacia la noche.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión