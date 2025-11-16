El conflicto salarial en la planta de Fate en San Fernando escaló tras once meses sin incrementos y derivó en la suspensión de trabajadores que impulsaron las protestas. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) formalizó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo y acusó a la empresa de intentar imponer una rebaja salarial encubierta.

El reclamo se hizo público a través de una nota presentada por los delegados ante la gerencia de Relaciones Laborales, donde advirtieron que la compañía mantiene silencio sobre la negociación paritaria y que esa postura, en la práctica, implica un deterioro del poder adquisitivo. El documento fue acompañado por una asamblea y una movilización dentro de la planta.

Según el Sutna, la reacción de la empresa fue restringir el ingreso a representantes sindicales y suspender a referentes de la protesta. Hasta ahora, son seis los operarios sancionados, aunque un comunicado interno de la firma anticipó que las medidas disciplinarias podrían alcanzar “a todo el personal involucrado”.

El gremio consideró que las suspensiones buscan frenar el reclamo colectivo y denunció que la empresa no accedió a abrir una instancia de diálogo salarial. También remarcó que el atraso acumulado de once meses agrava la situación económica de los trabajadores en un contexto de fuerte inflación.

La presentación ante la Secretaría de Trabajo apunta a forzar la convocatoria a una mesa de negociación y a frenar las sanciones. El sindicato confirmó que continuará con las medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas y exigió que Fate retome de inmediato la discusión paritaria.

En paralelo, la tensión interna mantiene paralizada parte de la actividad en la planta de San Fernando y suma presión sobre una negociación que arrastra meses de estancamiento. El gremio insiste en que solo una recomposición urgente permitirá normalizar el clima laboral y evitar un conflicto más profundo.

Fuente: Dib