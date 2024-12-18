Uno de los pilotos muertos en San Fernando tenía una relación con Mar del Plata
Se trata de Martín Fernández Loza, cuya familia estaba vinculada con el Aeroclub local.
Se trata de Martín Fernández Loza, cuya familia estaba vinculada con el Aeroclub local.
La causa está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado del Juzgado Federal N°1 de turno de San Isidro.
Fue el mensaje de la pareja de Martín Fernández Loza, de 44 años. La familia del piloto está vinculada al Aeroclub local.
Después de dos días plenos de acción, el Summer Trophy organizado por MDQ 06 Hockey Club llegó a su final coronando como campeones en las categorías “A” a San Fernando en la rama femenina y a Alemanes de Quilmes en la masculina. Fueron agasajados los representantes olímpicos presentes.
Las mismas ayudarán a mitigar el impacto de fuertes precipitaciones y beneficiarán a más de un millón de vecinos del norte del conurbano bonaerense.