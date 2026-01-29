Una explosión seguida de un incendio se registró durante la madrugada de este jueves en una fábrica de productos químicos de la localidad bonaerense de San Fernando, lo que motivó un importante despliegue de Bomberos de distintos cuarteles de la zona norte del Conurbano.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30, en un inmueble situado en Brandsen al 800. A raíz del siniestro, se dispuso un corte preventivo del suministro eléctrico que alcanzó a unas 15 cuadras a la redonda, mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

En el lugar trabajaron al menos diez dotaciones de Bomberos provenientes de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, que lograron controlar las llamas que afectaron por completo a la fábrica, donde se almacenaban materiales altamente combustibles.

El jefe de Bomberos, Gustavo Calveiro, confirmó que no se registraron heridos, aunque sí hubo daños materiales: se reportó la rotura de vidrios y ventanas en viviendas linderas debido a la onda expansiva. Además, indicó que algunos bomberos resultaron afectados por la inhalación de humo, sin necesidad de atención médica.

Según explicó el funcionario, la explosión se produjo por la presencia de material combustible, lo que provocó una rápida propagación del fuego en el establecimiento, que tenía 20 metros de frente por 100 de fondo y quedó comprometido en su totalidad.

Una vez controlado el incendio, los equipos continuaban con tareas de remoción y enfriamiento, mientras la empresa distribuidora de energía trabajaba para restablecer el servicio eléctrico en la zona. En tanto, se informó que una fábrica lindera no resultó afectada, ya que se retiraron de inmediato los productos químicos para evitar una mayor propagación del fuego.

Fuente: NA