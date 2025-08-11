Un grave accidente vial en la Ruta Nacional 3 Sur, en las inmediaciones de Bahía Blanca, dejó como saldo dos personas fallecidas y otras dos con heridas de gravedad. El hecho se registró en las primeras horas de este domingo, a la altura del kilómetro 706, cerca de un puesto fitosanitario.

Ads

Según informó la Policía de Seguridad Vial, la colisión involucró a una camioneta Toyota Hilux blanca y a un Renault Sandero del mismo color. Por causas que se investigan, la camioneta impactó en la parte trasera del auto y, producto de la maniobra, terminó volcando en un descampado.

Puede interesarte

En el vehículo de mayor porte viajaban cuatro personas: dos de ellas, un hombre de 68 años y una mujer de 64, murieron en el acto. Las otras dos, entre ellas un hombre de 76 años, fueron trasladadas de urgencia al Hospital Municipal bajo código rojo.

Ads

Personal de Policía Científica y los peritos trabajaron en el lugar para determinar la mecánica exacta del accidente y establecer si hubo factores adicionales que provocaron el fatal desenlace.

Ads

Este siniestro se suma a otro registrado el mismo día en la provincia de Córdoba, donde una joven de 22 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras el vuelco de una camioneta en la Ruta Provincial E-86, cerca de la localidad de Bulnes.

Fuente: Infobae