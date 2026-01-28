Amargo empate en el José María Minella. Aldosivi y Barracas Central igualaron 0-0 en un partido chato, con pocas emociones y escaso juego, que terminó dejando sabor a poco para ambos. El Tiburón sigue sin poder cortar la racha de empates, mientras que el Guapo tampoco logra recuperarse tras la derrota sufrida ante River Plate.

El encuentro, que abrió el miércoles de fútbol, repartió un punto por lado que terminó siendo lo más justo. Especialmente para el conjunto local, que nunca logró imponerse ni mostrar una identidad clara dentro del campo de juego.

En una tarde marcada por el intenso calor y con una buena presencia de hinchas de Aldosivi en las tribunas, el primer tiempo fue discreto. El equipo marplatense tuvo un arranque tibio y sin grandes destellos. A los dos minutos, Rodrigo Insua probó con un remate de zurda desde afuera del área, y más tarde, a los 15’, llegó una aproximación mediante una pelota parada desde el sector derecho. La más clara del local fue un remate de Federico Gino dentro del área, tras una asistencia de Esteban Rolón, pero no alcanzó para romper el cero.

Con el correr de los minutos, el trámite se volvió trabado, cortado y con escasas situaciones frente a los arcos. Ninguno de los dos logró adueñarse del partido ni generar peligro sostenido.

En el complemento hubo algunos intentos aislados del equipo de Rubén Darío Insua, pero el desarrollo no cambió demasiado. Fue un segundo tiempo con pocas emociones, muchas imprecisiones y sin situaciones claras que justificaran algo más que el empate.

Aldosivi y Barracas Central se repartieron puntos en un duelo que dejó más dudas que certezas y que reflejó, en el resultado, lo poco que ambos ofrecieron dentro del campo de juego.

Tras el empate sin goles en el José María Minella, los entrenadores de Barracas Central y Aldosivi dejaron sus sensaciones en conferencia de prensa, con miradas diferentes pero coincidentes en la paridad del encuentro.

Rubén Darío Insua se mostró conforme con el rendimiento de su equipo, más allá de no haber podido llevarse los tres puntos. “Fue un partido dinámico. Sin pelota hicimos un muy buen partido y hoy al equipo se lo vio más suelto”, analizó el entrenador del Guapo. Además, destacó la dificultad del rival y el escenario: “Aldosivi acá es un rival duro. Obviamente hubiese preferido ganar, pero la actuación del equipo me deja muy conforme”.

En esa línea, Insua remarcó la intención competitiva de su plantel de cara a lo que viene. “Vamos a ser competitivos en todas las competencias que tengamos”, aseguró. También se refirió a las condiciones del encuentro: “El clima estaba lindo y el campo de juego mucho mejor que el año pasado”, y valoró el trabajo previo: “Hicimos una pretemporada muy buena”.

Del lado local, el técnico de Aldosivi, Farré, fue claro al explicar las dificultades que presentó el rival. “La estructura defensiva de Barracas obliga a tener un juego mucho más dinámico”, señaló, y reconoció el momento que atraviesa el equipo: “Estamos en construcción y se valora el punto”.

Además, llevó tranquilidad respecto al estado físico de Agustín Palavecino, quien debió salir con una molestia. “Tuvo un golpe en el gemelo, se le contracturó, y esperemos que se recupere lo antes posible”, explicó. Por último, dejó en claro cuál será el camino a seguir: “Los jugadores más creativos y más lúcidos con la pelota irán ganando su lugar dentro del campo de juego”.