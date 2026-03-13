Personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas – Delegación Mar del Plata desarticuló una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes tras realizar siete allanamientos en los barrios Las Canteras y Villa Mateotti, donde fueron aprehendidas cinco personas -todas integrantes de un mismo grupo familiar- y se secuestraron drogas, dinero y armas de guerra.

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La investigación se desarrolló en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 (comercialización de estupefacientes) y tenencia ilegal de arma de guerra, con intervención de la UFIJE Temática de Estupefacientes a cargo de Daniela Ledesma, y del Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Gabriel Bombini.

Como resultado de las tareas investigativas, se concretaron seis allanamientos en el barrio Las Canteras y uno en Villa Mateotti.

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Durante los procedimientos fueron aprehendidas cinco personas: dos hombres de 55 y 48 años y tres mujeres de 49, 32 y 30 años. Además, otras seis personas fueron notificadas de la formación de causa: tres hombres de 44, 20 y 20 años y tres mujeres de 49, 39 y 23 años.

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En los operativos se secuestraron 32 gramos de cocaína fraccionada en envoltorios listos para su comercialización, 8,6 kilogramos de marihuana entre cogollos, envoltorios y plantas, $1.200.000 en efectivo, ocho teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y una terminal de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense.

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Asimismo, se incautaron tres armas de fuego: dos pistolas calibre 9 mm -una con numeración suprimida y otra con cargador de alta capacidad- y una escopeta también con numeración suprimida, además de municiones de distintos calibres.

La investigación se había iniciado en abril de 2025 tras una denuncia que advertía sobre la presunta venta de estupefacientes al menudeo en domicilios del barrio Las Canteras. A partir de tareas de inteligencia, seguimientos, registros fílmicos e interceptación de compradores, los investigadores lograron acreditar la actividad ilícita.

Según la hipótesis de la pesquisa, la organización estaba integrada por varios miembros de un mismo grupo familiar, que cumplían distintos roles dentro de la estructura, entre ellos proveedores, recaudadores, vendedores y responsables de la guarda de estupefacientes y armas de fuego.

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Durante los procedimientos también se constató que uno de los implicados -un hombre de 48 años- se encontraba cumpliendo arresto domiciliario con pulsera electrónica en el marco de una causa por homicidio. La situación fue verificada mediante el sistema de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense, hallándose además en el lugar la terminal electrónica de control, que fue secuestrada para su análisis.

Por disposición judicial, tres de los aprehendidos quedaron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que otros dos fueron imputados por infracción a la Ley 23.737 con fines de comercialización.

La investigación continúa con el objetivo de determinar la totalidad de los integrantes de la organización y establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos, informaron fuentes policiales.