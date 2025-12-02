La secretaria docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alejandra Ayek, describió con precisión a El Marplatense, el origen del conflicto que llevó a más de veinte años de reclamos por el Incentivo Docente (FONID) para los docentes municipales.

Ayek recordó que todo comenzó tras el histórico conflicto de la Carpa Blanca, cuando se firmó el acuerdo que creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente: “El conflicto docente que hizo que estuviera la Carpa Blanca terminó cuando se firmó un acuerdo creando el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Desde ese momento las provincias enviaban el banco de datos de los docentes y desde el organismo se destinaban los fondos y enviaban a cada provincia.”

Sin embargo, el problema surgió cuando los docentes municipales quedaron fuera de ese reconocimiento.

“Los docentes municipales que fueron incorporados en ese banco de datos fueron solo los subvencionados por la provincia. El municipio recibió los fondos y decidió abonar solo a los subvencionados. Por ley le correspondía a todos, y era el mismo municipio el que debía abonarlo a los no subvencionados", explicó la referente gremial.

“Se hicieron desde el gremio los reclamos ante el municipio y ante el Consejo Federal de Educación. La decisión final del municipio fue no abonarlo", agregó Ayek.

Ante el cierre de todas las vías administrativas, el gremio llevó el reclamo a la Justicia: “Terminada la vía administrativa, desde el gremio y en representación de los docentes afectados, se inició la vía judicial, que comenzó en el 2005", explicó la secretaria docente.