Rubén Polimeni murió a los 70 años en la Ciudad de Buenos Aires, tenía más de cinco décadas de trabajo en televisión, cine y teatro. El actor, de amplia y reconocida trayectoria, participó en numerosas producciones cinematográficas, entre ellas las populares series Rincón de Luz y Los Roldán, llegó a consolidarse como una figura habitual de la pantalla chica y en escenarios artísticos de todo el país.

La Asociación Argentina de Actores confirmó el deceso y destacó su trayectoria por su versatilidad y compromiso profesional. A través de un mensaje oficial, la entidad expresó su pesar por la pérdida y acompañó en el dolor a familiares, amistades y compañeros de trabajo.

A lo largo de su carrera, Polimeni participó en una gran cantidad de proyectos televisivos que abarcaron diversos géneros, desde comedias hasta dramas y suspenso, lo que lo convirtió en una presencia familiar para varias generaciones de espectadores.

Además de su labor en ficción, el actor también dejó su marca en el cine y en el teatro, y se destacó en campañas publicitarias que lo volvieron visible para el público más allá de los roles interpretados.

Su partida generó numerosas muestras de afecto y condolencias en las redes sociales y entre colegas del ambiente artístico, que recordaron su profesionalismo, carisma y la huella que dejó en la cultura audiovisual argentina.

