El mundo del rock despide a una de sus figuras más influyentes. Rick Davies, cofundador, cantante y pianista de la banda británica Supertramp, murió a los 81 años en Long Island, Estados Unidos, tras luchar durante casi una década contra un mieloma, un tipo de cáncer en las células plasmáticas.

Davies había nacido el 22 de julio de 1944 en Swindon, Inglaterra, y desde niño desarrolló una pasión por la música escuchando a Gene Krupa. En 1969 fundó Supertramp junto a Roger Hodgson, un grupo que se transformó en referente mundial gracias a canciones como Dreamer, Bloody Well Right, Breakfast in America, Goodbye Stranger y Even in the Quietest Moments.

Su inconfundible voz y el característico sonido de su piano eléctrico Wurlitzer marcaron el estilo de la banda durante los años setenta y ochenta, dejando una huella imborrable en la historia del rock.

Fuera de los escenarios, Davies era reconocido por su calidez y resiliencia. Compartió más de cinco décadas de vida con su esposa Sue y, tras dejar las giras por problemas de salud, continuó tocando junto a amigos en la banda Ricky and the Rockets.

En un comunicado, Supertramp destacó que “la música y el legado de Rick continúan inspirando a muchos y son prueba de que las grandes canciones nunca mueren, sino que siguen viviendo”.

Con su partida, el rock pierde a un artista único cuya obra aún hoy emociona a varias generaciones en todo el mundo.

Fuente: EFE