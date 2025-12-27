Daniel Piazzolla nació en Buenos Aires en 1945. Fue hijo de Astor Piazzolla y de Dedé Wolff, la primer esposa del compositor marplatrnde. Desde joven creció en un entorno donde la música no era solo un oficio, sino una forma de pensar el mundo. Esa cercanía no lo convirtió automáticamente en heredero artístico, pero sí en un observador privilegiado de uno de los procesos creativos más intensos de la música argentina del siglo XX.

A mediados de los años setenta, cuando Astor Piazzolla decidió romper una vez más con todo lo establecido y formar el Octeto Electrónico, Daniel fue parte activa de esa experiencia. Entre 1976 y 1977 tocó sintetizadores y percusión en una formación que incorporó instrumentos eléctricos, sonoridades del jazz contemporáneo y una concepción rítmica que descolocó tanto al tango tradicional como a buena parte del público. También fue quien organizó a los músicos del octeto de 1977, una tarea clave en un proyecto tan ambicioso como inestable.



Aquella etapa, hoy reconocida como visionaria, fue en su momento una de las más resistidas de Piazzolla. Daniel la vivió desde adentro, en los ensayos, en los escenarios y en el clima de tensión permanente que rodeaba a una música que parecía llegar antes de tiempo. Esa experiencia marcaría su relación posterior con la obra de su padre.

Su disco "Piazzolla por Piazzolla" es una muestra clara de esa actitud. No hay allí nostalgia ni solemnidad, sino una lectura honesta, informada y respetuosa de una obra compleja, abordada sin intentar suavizarla ni actualizarla artificialmente.



Esa misma mirada estuvo presente en el concierto homenaje a Astor Piazzolla que organizó en 1996 en el Teatro Ópera de Buenos Aires, dentro del ciclo Astortango. Aquella noche reunió al Octeto Electrónico con figuras internacionales como Chick Corea y Gary Burton, músicos que entendieron a Piazzolla desde el jazz y compartieron con él una idea de la música sin fronteras. No fue un homenaje convencional, sino un encuentro entre lenguajes que reflejaba con claridad el espíritu del compositor.

Daniel Piazzolla eligió siempre un lugar discreto. No buscó protagonismo ni se apoyó en el peso del apellido. Su aporte fue otro: haber sido parte de una etapa clave, haber comprendido la obra desde su núcleo y haber trabajado para que siguiera sonando sin convertirse en una pieza de museo.



Su muerte deja una ausencia silenciosa, pero significativa. Se va uno de los últimos testigos directos de la revolución piazzolliana desde adentro, y alguien que entendió que la mejor manera de honrar esa música era seguir tocándola con honestidad y sin concesiones.