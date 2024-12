El referente Facundo Moyano pasó hoy por la Villa Deportiva de Alvarado para inaugurar el vestuario profesional y aprovechó para hablar sobre la crisis institucional del club en donde aclaró que no estará presente en la gestión.

“La realidad es que cumplimos con la responsabilidad del mandato en el que asumimos hace dos años. Lo que queda ahora es el paso formal de armar la Comisión Normalizadora. Lo que me sorprende es que nadie aparezca. Siempre intenté ayudar desde el lugar que me tocó”, comenzó quién ocupó en algún momento el cargo de presidente en la institución.

En este sentido, habló sobre la situación de Ricardo Liceaga Viñas, quién se subió al barco pero se bajó posteriormente y dijo: “Le dije que podía contar conmigo. Estábamos contentos pero nos desconcierta a todos. Siempre y cuando necesiten mi apoyo voy a estar. Me sorprendió que me dijo que no, que sí, después asumió, estuvo en la gestión y se fue. El derecho de no hacerse cargo lo tienen, por más feo que esté el panorama yo no soy de hacer esas cosas. Además agregó que le pidió al Concejal de la Unión Cívica Radical no hacer política en el club y si ”dentro del club no había gente que robaba"

Por otro lado, criticó a quienes creen que toda la responsabilidad del club recae en él y relató: “Acá no hay nadie indispensable. Cada uno tiene una vida, por eso no estaba en Mar del Plata y fui vocal. Nosotros seguimos sosteniendo los sponsors. No soy el papá de Alvarado, soy un socio más. Alvarado no soy yo, son los socios. Que no haya dirigentes dentro del mundo de Alvarado, no es algo de lo que me tendría que hacer cargo yo. No puedo personalmente hacerme cargo de la institución, como otros inclusive los que han asumido”.

Puede interesarte

De la misma manera, asintió a la idea de que el club es de los socios pero se volvió a mostrar sorprendido ante la ausencia de personas que formen la Comisión Normalizadora para estar frente al club el próximo medio año. “Nosotros agarramos el club totalmente devastado, sin cuenta y sin pagarle a los jugadores. Hoy está en una situación beneficiosa para quién quiera hacerse cargo”, contó.

Finalmente, cerró con un mensaje esperanzador para los hinchas convencido de que “el club no se va a venir abajo” y agregó: “Como muchos desde afuera estuvieron criticando, yo voy a estar acompañando”.