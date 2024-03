Un partido tan importante como Aldosivi-Alvarado genera una expectativa mayúscula. Mucho hinchas de ambos clubes que son Sub-30 nunca vivieron un clásico de esta magnitud y es necesario saber como se vivían aquellos duelos que, de a poco, se fueron ganando un lugar importante en la agenda del fútbol de nuestra ciudad.

Los protagonistas de aquellos enfrentamientos escribían páginas indelebles en los libros de historia de ambos clubes. Cuando se habla de Alvarado, aparece por decantación Facundo De Llano, un hincha que se dio el gusto de transformarse en jugador; un privilegio que pocos tienen. Hoy está radicado en España pero eso no le impidió hablar en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre esta particular previa que duró casi 27 años: “estoy muy ansioso, con ganas de que sea sábado. Soy hincha de Alvarado, después pude jugar y estoy nervioso. La semana del clásico es divina, hay que vivirla. Tuve la suerte de jugar varios, eran partidos especiales para el equipo y para mí también. Ponerme esa camiseta y defenderla contra Aldosivi era un placer. Hoy que le toca estar a estos chicos como Jaurena, González y Luca Franco que es sobrino mío. Estoy convencido que la van a defender como lo hice yo”.

Será la primera vez que se enfrenten por la Primera Nacional y eso le da un condimento particular porque los jugadores que integran los planteles son, en su mayoría, profesionales que no están vinculados directamente con el club o la ciudad. En ese sentido, De Llano opinó: “Creo que los jugadores lo vivirán de una forma muy especial. Tienen una presión extra porque cada equipo quiere ganar después de tantos años. Me meto en la piel de los hinchas y los jugadores y será muy distinto a los demás. Este partido después de tantos años sin jugarlo, me encantaría jugarlo”.

CADA PREVIA ERA ESPECIAL

Para Facundo vivir esas semanas previas al clásico tenían un gusto especial porque lo empezaba a sentir con mucha intensidad: “Yo vivía en el Centenario, salía de entrenar a la mañana y veía a la gente gritándome, todos mis amigos diciéndome que había que ganar. Después los entrenamientos eran super motivados por el DT que le tocaba estar. Tuve la suerte de tener compañeros con experiencia que habían jugado varios clásicos y te mentalizaban a la vez de que te tranquilizaban. Había que sentirlo”.

Las hinchadas de ambos clubes hicieron que en un momento, Alvarado y Aldosivi se transformara en un duelo clásico: “las hinchadas lo han hecho siempre distinto. Kimberley y San Lorenzo era el clásico de Mar del Plata por excelencia, pero después del 80 y pico o 90 donde eran las hinchadas más importantes que había, en los enfrentamientos se armó el super clásico. Se vivían unas fiestas hermosas. Hubo un momento que yo jugaba en Racing e iba a la cancha como hincha. Era una fiesta, lo vivía de una manera particular”, recordó sobre las previas antes de estar dentro del campo.

Facundo De Llano con la camiseta de Alvarado en 1995.

EL ÚLTIMO PARTIDO Y LA POSIBILIDAD DE VOLVER A JUGAR

El 10 de agosto de 1997 fue la última vez que entraron a una cancha para jugar un partido y fue en River. Los incidentes en las tribunas y las zonas cercanas al estadio obligaron a la suspensión del encuentro cuando iban apenas un puñado de minutos.

Facundo De Llano estuvo ese día dentro del campo y lo recordó: “Cuando nos tocó jugar en el Mundialista no te dabas cuenta de los incidentes, pero en cancha de River, en el último partido, estuvo bravo porque tenía a mi hijo en la cancha con sólo dos añitos. Se empezaron a vivir incidentes y estábamos muy cerca de lo que pasaba. Fue terrible y ahí pude sentir lo que es la violencia. Espero que este sea distinto, en los barrios esté todo tranquilo. Hay que disfrutarlo, que no haya incidentes”.

Fueron 27 años donde todo indicaba que volver a jugar sería muy difícil y justo en el momento donde se confirmó el regreso, está viviendo a poco más de 10 mil kilómetros: “Hace varios años que se viene diciendo que se jugaba el clásico, pero nunca se llegaba a un acuerdo. Ahora cuando me enteré, fue una gran alegría. Tengo muchos amigos allá y que vuelvan a vivir el clásico en Mar del Plata es muy lindo, sobre todo por como lo vive la gente de Alvarado”. En Mallorca donde está radicado, ya tienen todo organizado también: “nos vamos a juntar en la casa de uno de los chicos que está acá, ”chinchu", y somos más de 50 los que estamos anotados. Aprovecho para anunciar que formaremos la Peña "Negro" San Martín", dijo como anticipo.

LOS RECUERDOS INOLVIDABLES EN TORNO AL CLÁSICO

Para Facundo De Llano hubo varios encuentros especiales vinculados al clásico pero eligió uno en particular: “el más importante para mí fue en 1995, el 24 de septiembre, estaba concentrado, mi mujer embarazada y lo escuché al Dr. Rogelio Caracciolo corriendo por los pasillos y gritando ”Facundo sos papá". Encima después jugamos y lo ganamos con gol del Chelo Reggiardo. A mi primer hijo lo conocí después del partido".

Cuando era hincha y estaba en la tribuna vio a muchos hacer maravillas. Después compartió equipo y vestuario con ellos: “recuerdo a todos mis compañeros, para mí ”Pato" Subiledt es un ídolo…Ruben Porco es un ídolo, lo veía jugar a mi hermano, a todos desde la tribuna. Cuando me tocó llegar a un vestuario con esos jugadores fue terrible. Porco para jugar el clásico era una bestia, como lo vivía y lo sentía. El “Pato” que lleva la camiseta de Alvarado en la piel, es mi ídolo y siempre concentraba con él. Trataba de imitarlos a ellos".

Estar en la tribuna y luego dentro de la cancha con la misma pasión, no es algo frecuente: “Siempre digo que soy un afortunado de haber vivido eso. Cualquier hincha que se ponga la camiseta, dejará la vida como la dejé yo. Defender la camiseta de Alvarado es distinto a todo. Hemos pasado miles de problemas y siempre estamos ahí, hoy en día estamos bien, me siento un afortunado de haberla defendido”.

UN PRESENTE QUE LO ILUSIONA

Por último, De Llano analizó el presente del equipo en la temporada luego de 7 fechas: “lo veo muy bien al equipo, a pesar del partido ante Racing de Córdoba donde faltaron algunos jugadores. Estuvo medio flojo el segundo tiempo pero me gusta el equipo y como está jugando. No hay que apurarse en buscar un ascenso pero si clasificarnos para estar en Copa Argentina o un reducido estaría bien. Todavía nos falta un poco en esta categoría. Estoy ansioso porque el equipo me gusta y tiene muy buenos jugadores”, concluyó.