Facundo Alvanezzi, formador de futbolistas de extensa trayectoria, pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de la polémica por la inclusión del streamer Spreen en el partido entre Deportivo Riestra y Vélez por la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional.

Iván Buhajeruk, más conocido como “Spreen” es una figura pública con fuerte presencia las redes sociales en donde acumula casi 6 millones de seguidores. Si bien en febrero había sido incluido en la lista del equipo que digire Fabbiani, el lunes debutó y estuvo en cancha solamente 78 segundos. Sin embargo, la movida de marketing no fue bien recibida por algunos sectores, incluyendo figuras del fútbol argentino y la AFA, que inició una investigación para determinar si esta inclusión comprometía la integridad del campeonato.

En este sentido, de los más indignados con la situación fueron los formadores que ven el crecimiento de jóvenes que con mucha ilusión se esfuerzan para llegar a lo más alto del deporte. Así fue como Alvanezzi expresó: “Sentí una vergüenza deportiva y humana muy grande, porque me costaba entender lo que estaba viendo por una cuestión de que por ser un formador de tantos años, me pongo en la piel de los que son futbolistas, de los que se están iniciando, de los que se están desarrollando y de los que están jugando en Primera División”.

En la misma línea, apuntó hacia el entrenador que permitió que se haga y dijo: “Uno trabaja durante mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con la formación, la crianza de los niños, de los jóvenes, para llevarlos de la mejor manera posible. Y no puede ser que el establishment o quien sea, o quien le esté dando lugar a esta clase de personas, llámese también el entrenador de Riestra. Esto es así: algo uno no puede negociar es su dignidad, su profesión, su oficio. Hay chicos que llevan años y años desarrollando su actividad con una ilusión, con un sueño para poder llegar a primera. En muchos casos, en la gran mayoría, no lo logran”.

Además, reflexionó sobre el entorno consumidor del fútbol argentino y agregó: “Vi que la gente lo aplaudió cuando entró y lo aplaudió aún más cuando salió. Entonces significa que aún también como pueblo deportivo, como cultura deportiva, es como que estamos aceptando el todo vale y no vemos el detrás. El esfuerzo de los jugadores que a lo mejor hacen 3 h para ir al entrenamiento, toman colectivos, toman, trenes, entrenan, a veces mal comidos, mal dormidos, otras 3 h para regresar a su casa, y así sucesivamente. Para mí fue como un ataque a la dignidad profesional de esa pasión”.

De la misma manera, se cuestionó si sucedería en Europa con entrenadores como Pep Guardiola o Carlo Ancelotti y concluyó que creería que esto no sería así. “También me cuesta creer que en el fútbol argentino, clubes como Independiente tenga que hacer colectas a través también de otro streamer para que el fútbol quede saneado. Significa que las personas que ocupamos los roles que deberíamos ocupar, no lo estamos haciendo con la debida profesionalidad que corresponde. Entonces eso nos compete a cada uno de nosotros”, cerró.